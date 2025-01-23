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До суда дошло дело против бывшего главы района в Воронежской области

Прокуратура Воронежской области сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 53-летнего бывшего главы Россошанского района Юрия Мишанкова.

Источник: Коммерсантъ

Как рассказали в ведомстве, материалы передадут на рассмотрение по существу в Россошанский райсуд.

Юрию Мишанкову вменяется мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Уголовное дело в конце марта прошлого года возбудило управление Следственного комитета России по Воронежской области. По ходатайству следствия, Юрий Мишанков был заключен в изолятор. В середине лета его выпустили из СИЗО.

По версии следствия, с 2010 по 2015 годы на тот момент глава администрации Россоши предоставил подложные документы, после чего путем обмана незаконно оформил на себя и своего отца право собственности на два земельных участка. Ущерб муниципальному образованию следствие оценило на сумму свыше 5,7 млн руб.

Господин Мишанков возглавил Россошанский район в 2018 году, после задержания он сложил полномочия. Изначально бывший чиновник отрицал вину, но позже признался в преступлении.

Прокуратура