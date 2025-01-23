До суда дошло дело против бывшего главы района в Воронежской области

По версии следствия, с 2010 по 2015 годы на тот момент глава администрации Россоши предоставил подложные документы, после чего путем обмана незаконно оформил на себя и своего отца право собственности на два земельных участка. Ущерб муниципальному образованию следствие оценило на сумму свыше 5,7 млн руб.