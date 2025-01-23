В Лос-Анджелесе новый пожар. Десятки тысяч людей эвакуированы

Новый лесной пожар «Хьюз» вспыхнул на территории округов Лос-Анджелес и Вентура, сообщает CNN. Огонь охватил уже около 40 кв. км.
«Пожар, охвативший округа Лос-Анджелес и Вентура, сжег более 10 тыс. акров (примерно 40 кв. км) и по состоянию на вечер среды был локализован на 14%», — канал привел данные департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии.
Глава лесной пожарной охраны Лос-Анджелеса Роберт Гарсия сказал, что сейчас ситуация «не такая суровая», как во время пожаров в последние две недели. Пока ни одно строение не было повреждено или уничтожено, добавил начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне на пресс-конференции в среду, 22 января.
«Задействовано более 4000 пожарных. Происходит активное наземное и воздушное реагирование на пожар. При этом огонь по-прежнему трудно локализовать», — добавил Марроне.
Также были эвакуированы 470 заключенных тюрьмы округа Кастаик и ученики местной средней школы.
«Все ученики средней школы Кастаика были эвакуированы в среду на парковку супермаркета Ralph’s. Ученики начальной школы Норт-Лейк были эвакуированы в спортивный комплекс Кастаика», — пишет канал.
Национальная метеорологическая служба продлила действие предупреждения до утра 24 января для большей части округов Лос-Анджелес и Вентура из-за сильного ветра Санта-Ана. Дым распространился до города Окснард, примерно в 50 милях (примерно 80 км) к юго-западу от Кастаика в округе Вентура. Огонь, как полагают специалисты, будет продвигаться в сторону юго-запада.
Пожары в Калифорнии
Лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. По данным властей, погибли 27 человек. Более 100 тыс. местных жителей были эвакуированы. Из-за мощных ветров с порывами до 100 км/ч огонь распространялся мгновенно. В общей сложности пламя уничтожило более 12 тыс. объектов недвижимости.