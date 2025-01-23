В Лос-Анджелесе новый пожар. Десятки тысяч людей эвакуированы

Глава лесной пожарной охраны Лос-Анджелеса Роберт Гарсия сказал, что сейчас ситуация «не такая суровая», как во время пожаров в последние две недели. Пока ни одно строение не было повреждено или уничтожено, добавил начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне на пресс-конференции в среду, 22 января.