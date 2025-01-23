В Уфе с начала зимы столбики термометров впервые показали значения ниже −28 градусов

Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Уфе. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.
Так, метеорологический пост на улице Зорге, 25/2 зафиксировал температуру воздуха в районе −23,1°, на метеостанции Уфа-Аэропорт столбики термометров падали до −27,5°, на метеостанции Уфа-Дема — до −28,7°.
Самые низкие показатели же был зафиксированы в Бурзянском районе республики. Там морозы достигли −34,4 градусов.
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