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Напавшим на депутата в Самаре мужчинам предъявили обвинения по 3 статьям УК

Следователь направил в суд ходатайство об их аресте.

Двум мужчинам, напавшим на депутата в Самаре, следователем Промышленного района города предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного Кодекса. В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия, в угрозе убийством, в умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенном из хулиганских побуждений.

По версии следствия, 20 января 2025 года в Самаре между обвиняемыми и депутатом произошел конфликт, в ходе которого мужчины с применением предметов, используемых в качестве оружия, напали на депутата, угрожали его убить, наносили удары по машине, в которой он находился, повредив элементы кузова автомобиля.

В настоящее время обвиняемые задержаны, следователь направил в суд ходатайство о помещении их в следственный изолятор.

По уголовном делу проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, ведётся сбор доказательственной базы, и устанавливаются все обстоятельство произошедшего.

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину был представлен доклад о ходе расследования, сообщили в следственном управлении Самарской области.

СК