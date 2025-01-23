Напавшим на депутата в Самаре мужчинам предъявили обвинения по 3 статьям УК

По версии следствия, 20 января 2025 года в Самаре между обвиняемыми и депутатом произошел конфликт, в ходе которого мужчины с применением предметов, используемых в качестве оружия, напали на депутата, угрожали его убить, наносили удары по машине, в которой он находился, повредив элементы кузова автомобиля.