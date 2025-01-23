На западе Казахстана группа скотокрадов угнала табун лошадей

Выяснилось, что в декабре прошлого года подозреваемые угнали 44 лошади с вольного выпаса в одном из районов ЗКО, а после перегнали их в соседний район, на место жительства одного из задержанных.
— Весь похищенный скот был изъят и возвращен владельцу. Причиненный ущерб составил 17,6 миллионов тенге, — говорится в сообщении.
Полицией установлено, что двое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за скотокрадство. В группе были жители областного центра и районов Западно-Казахстанской области. В настоящее время проводится расследование, проверяется причастность группы к совершению аналогичных преступлений. После проведения необходимых следственных действий трое из задержанных водворены в изолятор временного содержания.