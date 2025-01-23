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На западе Казахстана группа скотокрадов угнала табун лошадей

Департамент полиции Западно-Казахстанской области продолжает борьбу со скотокрадством. Сотрудниками криминальной полиции области была задержана группа скотокрадов, которые угнали табун лошадей, принадлежащий жителю одного из сельских населенных пунктов, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Выяснилось, что в декабре прошлого года подозреваемые угнали 44 лошади с вольного выпаса в одном из районов ЗКО, а после перегнали их в соседний район, на место жительства одного из задержанных.

— Весь похищенный скот был изъят и возвращен владельцу. Причиненный ущерб составил 17,6 миллионов тенге, — говорится в сообщении.

Полицией установлено, что двое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за скотокрадство. В группе были жители областного центра и районов Западно-Казахстанской области. В настоящее время проводится расследование, проверяется причастность группы к совершению аналогичных преступлений. После проведения необходимых следственных действий трое из задержанных водворены в изолятор временного содержания.