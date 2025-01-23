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Новосибирец заступился за жену и получил 8 лет колонии

Женщине досаждал клиент, поэтому она попросила мужа успокоить его.

В Новосибирске вынесли приговор Алишеру Гайсину, который до смерти забил обидчика своей супруги. Информация появилась в группе «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте» 23 января.

Трагедия произошла в июне 2024 года. Посетитель алкомаркета «Красное&Белое» досаждал продавщице, делал ей непристойные предложения. Женщина пожаловалась на неприятного клиента супругу и тот решил проучить обидчика.

Муж сибирячки с разбега кулаком ударил посетителю в голову, от чего он упал на асфальт, сильно ударился и умер.

— Приговором суда Гайсин признан виновным в совершении преступления. Предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть) ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказали служители Фемиды.

Также суд обязал «мстителя» выплатить миллион рублей родителей погибшего в качестве компенсации.

Глеб ИВАНОВСКИЙ.