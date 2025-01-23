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Самолет Уфа — Иркутск резко прервал взлет

Капитан попросил отложить полет.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Уфы самолет, намеревавшийся лететь 22 января в Иркутск, прервал взлет. Об этом сообщает ТГ-канал AVIAINCIDENT.

По имеющейся информации, капитан воздушного судна принял решение отложить полет и освободил взлетно-посадочную полосу. После проведенных работ борт вылетел в Иркутск.

Сообщение диспетчеры получили в 15:20 по Уфе, полет был продолжен через 11 минут.

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