Самолет Уфа — Иркутск резко прервал взлет

В аэропорту Уфы самолет, намеревавшийся лететь 22 января в Иркутск, прервал взлет. Об этом сообщает ТГ-канал AVIAINCIDENT.
По имеющейся информации, капитан воздушного судна принял решение отложить полет и освободил взлетно-посадочную полосу. После проведенных работ борт вылетел в Иркутск.
Сообщение диспетчеры получили в 15:20 по Уфе, полет был продолжен через 11 минут.
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