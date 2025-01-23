В Батайске начальника управления соцзащиты заподозрили в превышении полномочий

В Ростовской области начальника управления социальной защиты населения Батайска заподозрили в трех эпизодах превышения полномочий. Сейчас ведется уголовное следствие, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Предварительно, руководитель УСЗН нарушил закон при назначении помощи в рамках социального контракта. Оказалось, что решения о выплатах управленец принимал сам, без участия специальной комиссии.
Более того, поддержка назначалась людям, которые не считались малоимущими, не находились в трудной жизненной ситуации и точно не планировали тратить полученные деньги на открытие своего дела в рамках социального контракта.
— В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сумма ущерба Российской Федерации составила 4,9 млн рублей, — подчеркнули в УФСБ.
Добавим, по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») при подтверждении вины грозят штраф, арест или до 4 лет лишения свободы.