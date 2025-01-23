Легковушка залетела под фуру на трассе М-5 рядом с Усть-Катавом

В Челябинской область рядом с Усть-Катавом на трассе М-5 «Урал» столкнулись легковушка и большегруз. Половина авто оказалась под большегрузом, сообщает телеграм-канал «АЧН» со ссылкой на очевидцев.
Предположительно, легковушка ехала по встречной полосе. Очевидцы сообщают о том, что возле машин видно дым. На участке, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.
Один человек погиб. На месте работают гоставтоинспекторы и дорожники. Авария произошла на 1628 километре трассы М-5 «Урал», сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Днем ранее женщина-водитель пострадала в ДТП с фурой на трассе М-5 под Миассом. Ее машину от удара разорвало на куски.