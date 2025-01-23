Ричмонд
-12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники массовой драки в Уфе выслушали приговор

В Уфе вынесен приговор двоим участникам массовой драки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор двоим участникам массовой драки на территории рынка в Черниковке. Напомним, потасовка произошла осенью 2023 года. Тогда двое мужчин поругались между собой и их конфликт перерос в вооруженную драку.

Один из участников ссоры позвал на помощь троих знакомых. Они взяли с собой пистолеты и отправились на рынок, где избили четверых мужчин. На суде свою вину уфимцы признали частично.

Суд назначил им наказание в виде лишения свобод на срок 3 года и 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.