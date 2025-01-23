Участники массовой драки в Уфе выслушали приговор

В Уфе вынесли приговор двоим участникам массовой драки на территории рынка в Черниковке. Напомним, потасовка произошла осенью 2023 года. Тогда двое мужчин поругались между собой и их конфликт перерос в вооруженную драку.
Один из участников ссоры позвал на помощь троих знакомых. Они взяли с собой пистолеты и отправились на рынок, где избили четверых мужчин. На суде свою вину уфимцы признали частично.
Суд назначил им наказание в виде лишения свобод на срок 3 года и 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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