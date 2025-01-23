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В Самаре на два месяца заключили под стражу одного из напавших на депутата

В Самаре избрали меру пресечения одному из напавших на депутата и его знакомую.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре одного из двух мужчин, напавших на депутата и его знакомую вечером 20 января, заключили под стражу на время расследования. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

«Суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения одному из мужчин. Его решено заключить под стражу на два месяца. В СИЗО он будет находиться до 21 марта 2025 года», — рассказали в пресс-службе.

Ходатайство в отношении второго мужчины рассмотрят в ближайшее время. Напомним, в ходе конфликта нападавшие угрожали парламентарию убийством и повредили элементы кузова автомобиля. Их обвинили в хулиганстве, угрозе убийством и умышленном повреждении имущества со значительным ущербом.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, собираются доказательства. Происшествием заинтересовался председатель СК РФ. Ему доложат о ходе расследования.