Трех омичей осудили за призывы к возврату в СССР

Как сообщили в пресс-службе ведомства, фигуранты уголовного дела в Интернете агитировали людей возродить СССР и РСФСР. Вину подсудимых суд признал полностью, причем, что интересно, более суровое наказание получили представительницы слабого пола. Омички проведут в колонии общего режима год и два месяца. Их подельник отделался десятью месяцами принудительных работ.