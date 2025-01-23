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Трех омичей осудили за призывы к возврату в СССР

Они входили в запрещенную на территории России организацию.

Источник: Комсомольская правда

Первомайский районный суд вынес приговор трем омичам: двум женщинам и мужчине, за участие в деятельности экстремистской организации, запрещенной на территории России. Расследование вело УФСБ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, фигуранты уголовного дела в Интернете агитировали людей возродить СССР и РСФСР. Вину подсудимых суд признал полностью, причем, что интересно, более суровое наказание получили представительницы слабого пола. Омички проведут в колонии общего режима год и два месяца. Их подельник отделался десятью месяцами принудительных работ.

Кроме того, всем осужденным запрещено заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях. Приговор не вступил в законную силу.