Трех омичей осудили за призывы к возврату в СССР

Первомайский районный суд вынес приговор трем омичам: двум женщинам и мужчине, за участие в деятельности экстремистской организации, запрещенной на территории России. Расследование вело УФСБ.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, фигуранты уголовного дела в Интернете агитировали людей возродить СССР и РСФСР. Вину подсудимых суд признал полностью, причем, что интересно, более суровое наказание получили представительницы слабого пола. Омички проведут в колонии общего режима год и два месяца. Их подельник отделался десятью месяцами принудительных работ.
Кроме того, всем осужденным запрещено заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в общественных объединениях. Приговор не вступил в законную силу.