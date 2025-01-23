Убийство продавщицы в Сарани: назван мотив преступления

По данным пресс-службы ДП Карагандинской области, на допросе подозреваемый сообщил, что пошел на ограбление из-за денег. Он хотел завладеть наличными, которые находились в кассе магазина, и не ожидал, что молодая женщина окажет сопротивление.
«Подозреваемый взят под стражу. Установлено, что мотивом подозреваемого, побудившим к совершению тяжкого преступления, являются деньги. Мужчина, с применением насилия и угрожая ножом, пытался завладеть кассой магазина. Однако продавец оказала сопротивление, в ходе которого ей были нанесены ножевые ранения, от которых она скончалась», — сообщили в пресс-службе полиции области.
В пресс-службе ДП Карагандинской области добавили, что орудие преступления — нож — изъято.
«По факту убийства была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников полиции города и области. Раскрытие и расследование незамедлительно было взято на контроль руководства», — добавили в ведомстве..