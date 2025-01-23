Убийство продавщицы в Сарани: назван мотив преступления

«Подозреваемый взят под стражу. Установлено, что мотивом подозреваемого, побудившим к совершению тяжкого преступления, являются деньги. Мужчина, с применением насилия и угрожая ножом, пытался завладеть кассой магазина. Однако продавец оказала сопротивление, в ходе которого ей были нанесены ножевые ранения, от которых она скончалась», — сообщили в пресс-службе полиции области.