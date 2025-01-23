Под Воронежем женщина потеряла 3,2 миллиона рублей, пытаясь заработать на бирже

44-летнюю жительницу Семилукского района привлекло размещенное в интернете объявление о заработке на виртуальной бирже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Аферисты рекомендовали инвестировать через мобильное приложение. Женщина вложила все сбережения и оформила кредиты. Когда же она попыталась вывести деньги, то злоумышленники потребовали дополнительные вложения. Суммарно потерпевшая лишилась свыше 3,2 миллиона рублей.
22 января в Воронежской области от мошенников пострадали семь человек, у двоих из них похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб составил почти 3,5 миллиона.