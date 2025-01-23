Ричмонд
-12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем женщина потеряла 3,2 миллиона рублей, пытаясь заработать на бирже

Потерпевшая откликнулась на объявление в сети.

44-летнюю жительницу Семилукского района привлекло размещенное в интернете объявление о заработке на виртуальной бирже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Аферисты рекомендовали инвестировать через мобильное приложение. Женщина вложила все сбережения и оформила кредиты. Когда же она попыталась вывести деньги, то злоумышленники потребовали дополнительные вложения. Суммарно потерпевшая лишилась свыше 3,2 миллиона рублей.

22 января в Воронежской области от мошенников пострадали семь человек, у двоих из них похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб составил почти 3,5 миллиона.