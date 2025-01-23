В Волгоградской области перевернулся школьный автобус

По данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 14.00 на автодороге Волгоград — Котельниково — Сальск возле села Шелестово.
«В результате чего школьный автобус ПАЗ опрокинулся. Имеются пострадавшие», — сообщили в полиции.
ВОЛГОГРАД, 23 янв — РИА Новости. Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области в результате ДТП, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 14.00 на автодороге Волгоград — Котельниково — Сальск возле села Шелестово.
«В результате чего школьный автобус ПАЗ опрокинулся. Имеются пострадавшие», — сообщили в полиции.