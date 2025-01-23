Ричмонд
-10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области перевернулся школьный автобус

ВОЛГОГРАД, 23 янв — РИА Новости. Школьный автобус перевернулся на трассе в Волгоградской области в результате ДТП, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, ДТП произошло в четверг около 14.00 на автодороге Волгоград — Котельниково — Сальск возле села Шелестово.

«В результате чего школьный автобус ПАЗ опрокинулся. Имеются пострадавшие», — сообщили в полиции.