Огнём охвачено более 40 квадратных километров: что известно о новом пожаре в округе Лос-Анджелес

В Калифорнии на севере округа Лос-Анджелес у озера Кастейк начался новый лесной пожар, сообщают американские экстренные службы.
По данным департамента лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния, пожар начался 22 января в 10:53, причины возгорания пока не установлены. Из публикации ведомства следует, что огонь распространился на площадь более 40 кв. км, локализовано около 14% этой площади.
Из данных пожарных служб следует, что занимающий площадь 95 кв. км «Итон» к настоящему времени локализован на 70%, распространившийся на 56 кв. км «Палисейдс» — на 95%.
По данным агентства, власти предупредили жителей района озера Кастейк о «непосредственной угрозе жизни». Кроме того, на большей части территории Южной Калифорнии из-за сильных сухих ветров сохраняется предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.
Reuters также сообщает со ссылкой на полицию округа Лос-Анджелес, что около 31 тыс. человек предписана обязательная эвакуация, ещё 23 тыс. предупреждены об эвакуации. Кроме того, сообщается, что национальный парк площадью более 2,8 тыс. кв. км полностью закрыт для посещения.
Напомним, 7 января в округе Лос-Анджелес американского штата Калифорния начались многочисленные лесные пожары, продолжающиеся до сих пор. За это время погибли по меньшей мере 28 человек.
Огнём в общей сложности было охвачено свыше 150 тыс. кв. км. Уничтожено более 16 тыс. различных строений. По предварительным данным консультационной компании AccuWeather, ущерб и экономические потери от бедствия составят порядка $250—275 млрд.
Также уточняется, что пожары в округе Лос-Анджелес повредили или уничтожили объекты общественной инфраструктуры на сумму как минимум $350 млн. Как пишет Los Angeles Times, речь идёт о предварительных цифрах, опирающихся на данные о первых четырёх днях пожаров.
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