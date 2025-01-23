Огнём охвачено более 40 квадратных километров: что известно о новом пожаре в округе Лос-Анджелес

В округе Лос-Анджелес в Калифорнии зафиксирован новый крупный пожар, сообщают экстренные службы. Огонь распространился на площадь более 40 кв. км, причины возгорания пока не установлены. Новый пожар уже сравнивают с поразившими Калифорнию пожарами «Итон» и «Палисейдс», в результате которых погибли как минимум 28 человек.