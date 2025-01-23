Школьный автобус в детьми перевернулся в Волгоградской области

На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы, руководство областной Госавтоинспекции. По предварительным данным, есть пострадавшие.
По информации «Высоты 102», ДТП произошло на трассе Волгоград-Котельниково-Сальск в районе села Шелестово около 14−00 час.
— В результате столкновения транспортных средств школьный автобус «ПАЗ» опрокинулся. Имеются пострадавшие, — сообщили в полиции. — На место выехали руководство областной Госавтоинспекции, эксперты и следователи Главка, следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Октябрьскому району.
По данным «Высоты 102», пока не подтвержденным официально, в автобусе находился 21 ребенок.
Предварительно, один школьник госпитализирован.
Известно, что перед опрокидыванием «ПАЗ» столкнулся с Hyundai.