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Школьный автобус в детьми перевернулся в Волгоградской области

В Октябрьском районе Волгоградской области 23 января днем школьный автобус, перевозивший детей, опрокинулся в результате дорожно-транспортного происшествия.

На месте происшествия в настоящее время работают оперативные службы, руководство областной Госавтоинспекции. По предварительным данным, есть пострадавшие.

По информации «Высоты 102», ДТП произошло на трассе Волгоград-Котельниково-Сальск в районе села Шелестово около 14−00 час.

— В результате столкновения транспортных средств школьный автобус «ПАЗ» опрокинулся. Имеются пострадавшие, — сообщили в полиции. — На место выехали руководство областной Госавтоинспекции, эксперты и следователи Главка, следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Октябрьскому району.

По данным «Высоты 102», пока не подтвержденным официально, в автобусе находился 21 ребенок.

Предварительно, один школьник госпитализирован.

Известно, что перед опрокидыванием «ПАЗ» столкнулся с Hyundai.