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Из-за ЧП в Керченском проливе погибли почти 70 дельфинов

КРАСНОДАР, 23 янв — РИА Новости. Почти 70 дельфинов погибли после разлива мазута в результате крушения танкеров «Волгонефть» в районе Керченского пролива, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

Источник: © РИА Новости

В декабре Росрыболовство подтвердило, что разлив мазута в результате крушения танкеров привел к гибели дельфинов. По данным «Дельфы» на 10 января, после ЧП погибло около 60 дельфинов.

«68−69 погибших, чья смерть наступила после 15 декабря», — сказала Белей, отметив снижение динамики обнаружения тел животных.

Ранее собеседница агентства заявляла, что гибель дельфинов фиксируют, в основном, близ Тамани, Анапе и Новороссийске, также тела животных начали находить в Туапсинском районе и Сочи.

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

флора и фауна
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