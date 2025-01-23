Из-за ЧП в Керченском проливе погибли почти 70 дельфинов

В декабре Росрыболовство подтвердило, что разлив мазута в результате крушения танкеров привел к гибели дельфинов. По данным «Дельфы» на 10 января, после ЧП погибло около 60 дельфинов.
«68−69 погибших, чья смерть наступила после 15 декабря», — сказала Белей, отметив снижение динамики обнаружения тел животных.
Ранее собеседница агентства заявляла, что гибель дельфинов фиксируют, в основном, близ Тамани, Анапе и Новороссийске, также тела животных начали находить в Туапсинском районе и Сочи.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.