Под Калининградом опекунше, истязавшей ребенка на камеру, вынесли приговор

«Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом “г” части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости о виновного) и статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Приговором Славского районного суда фигурантке назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом постановлено взыскать с подсудимой в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении.