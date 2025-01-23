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Под Калининградом опекунше, истязавшей ребенка на камеру, вынесли приговор

КАЛИНИНГРАД, 23 янв — РИА Новости. Опекун, которая истязала 9-летнюю девочку в Советске под Калининградом и снимала это на камеру, получила 4 года колонии общего режима, сообщила пресс-служба регионального СУСК.

Источник: © РИА Новости

Следствием и судом установлено, что опекун 9-летней девочки неоднократно заставляла ее выполнять изнурительные физические упражнения, ограничивала в питании, заставляла есть непригодную пищу, подвергала унижению, систематическим избиениям и оскорблениям, записывая свои действия на камеру телефона. Так, в октябре 2023 года женщина выставила ребенка в легкой одежде на крышу пристройки, где оставила на длительное время при низкой температуре воздуха.

«Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом “г” части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости о виновного) и статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Приговором Славского районного суда фигурантке назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом постановлено взыскать с подсудимой в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

СК