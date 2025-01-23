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В Тверской области задержаны подпольные оружейники

Деятельность преступной группы пресекли сотрудники управления ФСБ России по Тверской области.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали корреспонденту «РГ» в ведомстве, оперативниками органов безопасности установлены и задержаны двое мужчин в возрасте 52 и 57 лет, причастные к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Сотрудники ФСБ прекратили деятельность подпольной мастерской, предназначенной для модернизации гражданского оружия в боевое. Из незаконного оборота изъято 11 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, а также приспособления для бесшумной стрельбы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное хранение, сбыт оружия» и «Незаконное изготовление оружия». Ведется расследование.

ФСБ