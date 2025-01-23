В Челябинской области осудили двух рядовых за вымогательство и избиения

«Военным судом М. признан виновным по п. “в” ч. 2 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности группой лиц по предварительному сговору), п. “а”, “в” ч. 2 ст. 163 (вымогательство группой лиц с применением насилия) УК РФ и ч. 3 ст. 334 УК РФ (насильственные действия в отношении начальника в период мобилизации). По совокупности ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии строгого режима», — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что второй фигурант, рядовой А. признан виновным по ч. 3 ст. 334 УК РФ (насильственные действия в отношении начальника в период мобилизации), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима.
По данным пресс-службы, М. в декабре 2023 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, применял насилие, чтобы вымогать у сослуживца 60 тыс. рублей. Кроме того, в марте 2024 года, действуя группой лиц с рядовым А., нанес побои начальнику. После рядовой А. в этот же день совершил аналогичный преступный эпизод в отношении другого начальника.