В Челябинской области осудили двух рядовых за вымогательство и избиения

По данным пресс-службы, М. в декабре 2023 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, применял насилие, чтобы вымогать у сослуживца 60 тыс. рублей. Кроме того, в марте 2024 года, действуя группой лиц с рядовым А., нанес побои начальнику. После рядовой А. в этот же день совершил аналогичный преступный эпизод в отношении другого начальника.