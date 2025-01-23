В Клину загорелся склад

В оперативных службах также добавили, что склады относятся к логистическому центру «Логистера». Дым от пожара виден за много км. Есть угроза распространения огня на весь логистический комплекс на десятки тыс. кв. м. Площадь центра составляет несколько десятков тысяч кв. м. Пожар происходит в торце здания. Собеседник агентства подчеркнул, что пожарные принимают меры по недопущению распространения огня.