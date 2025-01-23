В Клину загорелся склад

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Пожар произошел на складе в Клину, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 4. Происходит возгорание в складском помещении. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказали в МЧС.
По данным из открытых источников, на складе находятся производства тары и упаковки, хранятся стройматериалы.
В пресс-службе МЧС сообщали, что площадь пожара составляла 10 тыс. кв. м. К ликвидации привлекается более 40 человек и 12 единиц техники. Силы и средства, задействованные в тушении, наращиваются.
В оперативных службах также добавили, что склады относятся к логистическому центру «Логистера». Дым от пожара виден за много км. Есть угроза распространения огня на весь логистический комплекс на десятки тыс. кв. м. Площадь центра составляет несколько десятков тысяч кв. м. Пожар происходит в торце здания. Собеседник агентства подчеркнул, что пожарные принимают меры по недопущению распространения огня.
Пожар был локализован в 16:00 на площади 5 тыс. кв м, сообщили в оперативных службах позднее.
В прокуратуре Подмосковья добавили, что возгорание произошло около 14:00 мск. «Клинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, окончательные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В Минздраве области сообщили, что обращений за медпомощью в связи с пожаром пока нет.
«На месте происшествия дежурит бригада центра медицины катастроф и бригада скорой медицинской помощи», — сказал собеседник агентства.
В новость были внесены изменения (15:17, 15:36, 16:07 мск) — добавлена информация о площади пожара, об угрозе распространения, о локализации, об информации от Минздрава региона.