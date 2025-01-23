Бочаров создал рабочую группу после ДТП с автобусом под Волгоградом

«По поручению губернатора Волгоградской области создана рабочая группа — на место ЧП выехала курирующий эту сферу заместитель губернатора Лариса Савина. Андрей Бочаров поручил оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим, принять все меры для установления обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что около 14.00 на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб.