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Бочаров создал рабочую группу после ДТП с автобусом под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 23 янв — РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров создал рабочую группу после ДТП со школьным автобусом, поручил оказать помощь пострадавшим, сообщила администрация региона в своем Telegram-канале.

«По поручению губернатора Волгоградской области создана рабочая группа — на место ЧП выехала курирующий эту сферу заместитель губернатора Лариса Савина. Андрей Бочаров поручил оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим, принять все меры для установления обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 14.00 на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб.