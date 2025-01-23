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В Уфе 20-летние девушки попали под колеса BMW

В Уфе водитель на «БМВ» сбил на «зебре» двух 20-летних девушек.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе две 20-летние девушки попали в больницу после наезда на них иномарки под управлением 53-летнего мужчины.

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло у дома № 45 на Заки Валиди. Уфимки переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель BMW сбил их.

С травмами девушек доставили в больницу, где после оказанной помощи решили не госпитализировать их.

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