Стало известно о состоянии школьников после ДТП с автобусом под Волгоградом

Авария случилась около 14.00, автобус Шелестовской школы, ехал по привычному маршруту — развозил детей после окончания занятий, когда на 88-м километре дороги «Волгоград — Котельниково — Сальск» столкнулся с легковой иномаркой Hyundai-IX35. По данным ГУ МВД по Волгоградской области один ребенок скончался.