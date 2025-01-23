Стало известно о состоянии школьников после ДТП с автобусом под Волгоградом

В волгоградском облздраве рассказали о состоянии выживших школьников после аварии с автобусом в Октябрьском районе Волгоградской области.
Авария случилась около 14.00, автобус Шелестовской школы, ехал по привычному маршруту — развозил детей после окончания занятий, когда на 88-м километре дороги «Волгоград — Котельниково — Сальск» столкнулся с легковой иномаркой Hyundai-IX35. По данным ГУ МВД по Волгоградской области один ребенок скончался.
«На место происшествия направили 10 бригад скорой медпомощи. Пострадавших готовятся принять ближайшие к месту происшествия больницы. В случае необходимости для транспортировки используют два вертолета санавиации, реаниматологи готовы к вылету», — уточнили vlg.aif.ru в областном комитете здравоохранения.