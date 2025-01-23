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Что известно о ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области

Школьный автобус опрокинулся в результате ДТП на трассе Волгоград — Котельниково — Сальск в Волгоградской области. Погиб ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ДТП

  • Столкновение легкового автомобиля Hyundai IX 35 и школьного автобуса ПАЗ произошло в районе села Шелестово Октябрьского района около 14:00 мск.
  • В результате школьный автобус опрокинулся.
  • По предварительной информации, школьный автобус Шелестовской средней школы ехал по привычному маршруту, развозил детей после занятий.

Погибшие и пострадавшие

  • В результате происшествия, по последним данным, погиб ребенок.
  • Есть пострадавшие. Им оказывают помощь на месте, доставляют в медучреждения.
  • Четверых детей госпитализировали.

Расследование и реакция властей

  • На место выехали руководство областной Госавтоинспекции, эксперты и следователи главка, а также следственно-оперативная группа отдела МВД России по Октябрьскому району.
  • Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим.
  • 10 бригад скорой помощи направлены к месту ДТП, в случае необходимости привлекут два вертолета.