Что известно о ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ДТП
- Столкновение легкового автомобиля Hyundai IX 35 и школьного автобуса ПАЗ произошло в районе села Шелестово Октябрьского района около 14:00 мск.
- В результате школьный автобус опрокинулся.
- По предварительной информации, школьный автобус Шелестовской средней школы ехал по привычному маршруту, развозил детей после занятий.
Погибшие и пострадавшие
- В результате происшествия, по последним данным, погиб ребенок.
- Есть пострадавшие. Им оказывают помощь на месте, доставляют в медучреждения.
- Четверых детей госпитализировали.
Расследование и реакция властей
- На место выехали руководство областной Госавтоинспекции, эксперты и следователи главка, а также следственно-оперативная группа отдела МВД России по Октябрьскому району.
- Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим.
- 10 бригад скорой помощи направлены к месту ДТП, в случае необходимости привлекут два вертолета.