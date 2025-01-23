Под Волгоградом проведут проверку после ДТП со школьным автобусом

ВОЛГОГРАД, 23 янв — РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса, где погиб ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса в Октябрьском районе», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в четверг около 14.00 на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились дети. По данным полиции, один ребенок погиб. Еще четверо, по данным властей, госпитализированы. Всего в автобусе находилось около 20 детей.