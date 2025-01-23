Пара из Пермского края пострадала в массовом убийстве в Каменске-Уральском

Пара из Пермского края оказалась в числе жертв массового убийства, которое произошло в Каменск-Уральском 32 года назад, сообщает портал E1.RU.
Речь идёт о трагедии, которая произошла в новогоднюю ночь в городе Каменск-Уральском. Как рассказывает СУ СКР по Свердловской области, 1 января 1993 года в одном из жилых домов на улице 2-й Рабочей были убиты семь человек, из которых двое оказались детьми. Спустя некоторое время расследование уголовного дела было приостановлено из-за отсутствия обвиняемого. Отыскать и задержать подозреваемого в жестоком преступлении удалось спустя 32 года в Амурской области.
По данным ведомства, в 2024 году расследование уголовного дела было возобновлено. Сотрудники областного СКР, совместно со следователями-криминалистами СКР и полицейскими провели новые экспертизы, которые 32 года назад были невозможны и наметили новые версии. Подозреваемого удалось установить и задержать в Благовещенске.
Как рассказывает портал E1.RU, среди погибших в тот день оказались и двое жителей Пермского края, которые были родственниками хозяев дома. Женщина 1960 года рождения и мужчина 1959 года рождения, который работал директором школы в Прикамье, приехали на праздник в соседний регион. Когда они прибыли в Каменск-Уральский, прикамцы познакомились на вокзале с неизвестным мужчиной. «Они пригласили его отметить вместе с ними встречу Нового Года. Во время пребывания в квартире злоумышленник решил совершить хищение денег и имущества потерпевших, с целью чего и совершил это особо тяжкое преступление», — рассказывает областное СУ СКР.
После убийства мужчина скрылся. Спустя 32 года его доставили в Свердловскую область и предъявили обвинение по статье УК РСФСР «Убийство двух и более лиц». Суд заключил 53-летнего жителя Амурской области под стражу. Следствие также запланировало судебную психиатрическую экспертизу в отношении обвиняемого.