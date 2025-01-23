Пара из Пермского края пострадала в массовом убийстве в Каменске-Уральском

Как рассказывает портал E1.RU, среди погибших в тот день оказались и двое жителей Пермского края, которые были родственниками хозяев дома. Женщина 1960 года рождения и мужчина 1959 года рождения, который работал директором школы в Прикамье, приехали на праздник в соседний регион. Когда они прибыли в Каменск-Уральский, прикамцы познакомились на вокзале с неизвестным мужчиной. «Они пригласили его отметить вместе с ними встречу Нового Года. Во время пребывания в квартире злоумышленник решил совершить хищение денег и имущества потерпевших, с целью чего и совершил это особо тяжкое преступление», — рассказывает областное СУ СКР.