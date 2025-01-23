Власти Кубани назвали незначительным ущерб от разлива мазута для птиц

«С учетом сведений орнитологов о естественном падеже в результате штормов, бескормицы или других причин, ущерб от ЧС для популяции незначительный. Точно мы это поймем в следующем году», — сказал Колосков. Он добавил, что 90% пострадавших в результате ЧС птиц — это птицы вида чомга (большая поганка).
В Краснодарском крае сейчас работают шесть центров по спасению птиц — четыре в Анапе и еще два в Темрюкском районе и в Новороссийске. За каждым из центров закреплены сотрудники департамента ветеринарии и регионального минприроды. 16 января в Анапе открыли также реабилитационный центр для птиц. В нем разместили несколько бассейнов для водоплавающих птиц, спасенных волонтерами.
Ежегодно в регионе зимуют около 300 тыс. птиц. Кроме того, в Темрюкском районе находится Запорожско-Таманский заказник, где зимуют до 100 тыс. водоплавающих птиц. По данным волонтеров на начало января, в Краснодарском крае помощь была оказана 5,8 тыс. птиц, не удалось спасти 1,6 тыс. 21 января власти Крыма сообщали, что в государственной ветеринарной клинике в Севастополе на реабилитации находятся 36 птиц. Точное число пострадавших в акватории полуострова птиц не сообщалось.