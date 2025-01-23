Власти Кубани назвали незначительным ущерб от разлива мазута для птиц

В Краснодарском крае сейчас работают шесть центров по спасению птиц — четыре в Анапе и еще два в Темрюкском районе и в Новороссийске. За каждым из центров закреплены сотрудники департамента ветеринарии и регионального минприроды. 16 января в Анапе открыли также реабилитационный центр для птиц. В нем разместили несколько бассейнов для водоплавающих птиц, спасенных волонтерами.