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Уфимский лицей № 161 получил сообщение о минировании

Учеников уфимского лицея экстренно эвакуировали.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе лицей № 161 был экстренно эвакуирован. Образовательное учреждение получило жуткое сообщение о якобы готовящемся взрыве.

Как рассказали в столичной мэрии, сразу же после информации о возможном минировании на место выехали экстренные службы. Из здания были эвакуированы учителя и школьники.

— Учебный процесс завершен. Дети направлены домой, — добавили в администрации Уфы.

На месте работают полицейские и кинологи.

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