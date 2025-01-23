Уфимский лицей № 161 получил сообщение о минировании

В Уфе лицей № 161 был экстренно эвакуирован. Образовательное учреждение получило жуткое сообщение о якобы готовящемся взрыве.
Как рассказали в столичной мэрии, сразу же после информации о возможном минировании на место выехали экстренные службы. Из здания были эвакуированы учителя и школьники.
— Учебный процесс завершен. Дети направлены домой, — добавили в администрации Уфы.
На месте работают полицейские и кинологи.
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