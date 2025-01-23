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В Славянском районе собрали 130 кг песка, мазута и водорослей на берегу Азовского моря

В Славянском районе не нашли птиц и рыбу, погибших от мазута.

Источник: соцсети

В Славянском районе собрали 130 кг песка, мазута и водорослей на берегу Азовского моря. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский в своем telegram-канале.

Фрагменты нефтепродуктов и смешанные с ними водоросли продолжают убирать на побережье в урочище Кучугуры. Мазут собирают 44 человека, задействовано несколько единиц техники.

«Обследованы все 45 км побережья, в том числе и территория Приазовского государственного природного заказника. Павших животных и птиц, рыбы не найдено», — сообщил Роман Синяговский.

В настоящее время на побережье продолжают собирать фракции мазута.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что водолазы собрали 350 кг мазута со дна моря около Витязево. Всего поднято семь мешков с нефтепродуктами.

экология