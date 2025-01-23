В Славянском районе собрали 130 кг песка, мазута и водорослей на берегу Азовского моря. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский в своем telegram-канале.
Фрагменты нефтепродуктов и смешанные с ними водоросли продолжают убирать на побережье в урочище Кучугуры. Мазут собирают 44 человека, задействовано несколько единиц техники.
«Обследованы все 45 км побережья, в том числе и территория Приазовского государственного природного заказника. Павших животных и птиц, рыбы не найдено», — сообщил Роман Синяговский.
В настоящее время на побережье продолжают собирать фракции мазута.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что водолазы собрали 350 кг мазута со дна моря около Витязево. Всего поднято семь мешков с нефтепродуктами.