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В ДТП со школьным автобусом в Калмыкии пострадали пять человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв — РИА Новости. Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Калмыкии, пять человек, включая трех несовершеннолетних, пострадали, сообщает ГУМВД РФ по республике.

Источник: © РИА Новости

Авария произошла около 14.00 мск на 239-м километре федеральной автодороги Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь» в Яшкульском районе.

По предварительной информации, водитель Lada совершил касательное столкновение с движущимся в попутном направлении «Школьным» автобусом марки «Газ».

«В результате столкновения в медицинское учреждение были доставлены водитель и 4 пассажира автомашины Lada, среди которых 3 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Автобус получил механические повреждения, пострадавших среди школьников нет.