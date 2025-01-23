В ДТП со школьным автобусом в Калмыкии пострадали пять человек

Авария произошла около 14.00 мск на 239-м километре федеральной автодороги Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь» в Яшкульском районе.
По предварительной информации, водитель Lada совершил касательное столкновение с движущимся в попутном направлении «Школьным» автобусом марки «Газ».
«В результате столкновения в медицинское учреждение были доставлены водитель и 4 пассажира автомашины Lada, среди которых 3 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Автобус получил механические повреждения, пострадавших среди школьников нет.