Облздрав рассказал о состоянии 7 пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом

В эти минуты врачи оказывают помощь детям, пострадавшим в страшном ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области 23 января. В аварии погиб 10-летний ребенок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, сейчас в ЦРБ Октябрьского района находятся семь человек. В том числе два 10-летних мальчика и девочки 14 и 15 лет.
— Трое детей проходят лечение в хирургическом отделении. Там же помощь получает 37-летний пассажир легкового автомобиля. В отделение реанимации в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик, — уточнили в облздраве.
Еще двое детей, получивших ранения, проходят обследования. Сразу после ДТП санавиация доставила врачей из волгоградской больницы № 25.
Напомним, что на трассе столкнулись школьный автобус и иномарка. Обстоятельства аварии выясняются.