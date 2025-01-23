Облздрав рассказал о состоянии 7 пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом

В эти минуты врачи оказывают помощь детям, пострадавшим в страшном ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области 23 января. В аварии погиб 10-летний ребенок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, сейчас в ЦРБ Октябрьского района находятся семь человек. В том числе два 10-летних мальчика и девочки 14 и 15 лет.