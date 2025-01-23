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Облздрав рассказал о состоянии 7 пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом

Что известно о пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В эти минуты врачи оказывают помощь детям, пострадавшим в страшном ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области 23 января. В аварии погиб 10-летний ребенок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, сейчас в ЦРБ Октябрьского района находятся семь человек. В том числе два 10-летних мальчика и девочки 14 и 15 лет.

— Трое детей проходят лечение в хирургическом отделении. Там же помощь получает 37-летний пассажир легкового автомобиля. В отделение реанимации в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик, — уточнили в облздраве.

Еще двое детей, получивших ранения, проходят обследования. Сразу после ДТП санавиация доставила врачей из волгоградской больницы № 25.

Напомним, что на трассе столкнулись школьный автобус и иномарка. Обстоятельства аварии выясняются.