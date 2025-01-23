Россиянин Шатресов пытался передать сведения разведке США

«Московский городской суд признал виновным в совершении государственной измены в пользу США гражданина РФ Шатресова Дмитрия Аркадьевича, 1984 года рождения. Решением суда он приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей. Установлено, что Шатресов Д. А., располагая сведениями, полученными незаконным путем и составляющими гостайну, руководствуясь преступным умыслом, намеревался передать их представителю американской разведки», — говорится в сообщении.
По результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий в январе прошлого года при попытке передачи собранных секретных материалов Шатресов был задержан сотрудниками УФСБ. В ходе следствия его деяния квалифицированы как государственная измена.
О приговоре 40-летнему Шатресову Мосгорсуд сообщил накануне. По имеющимся открытым данным, фигурант проживал в подмосковном Красногорске и занимался бизнесом, связанным с логистикой.