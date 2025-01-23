Трагедия в Бухаре: Чиновники прокомментировали смерть роженицы в перинатальном центре

По итогам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены заведующий 2-го родильного отделения и лечащий акушер-гинеколог. На них наложено штрафное взыскание в размере 30% от среднемесячной зарплаты, а также принято решение об их ротации на другие должности.