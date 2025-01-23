Трагедия в Бухаре: Чиновники прокомментировали смерть роженицы в перинатальном центре

Родственники покойной обвинили медицинский персонал в халатности и небрежном отношении, что вызвало широкий общественный резонанс.
Официальное заявление
По данным Управления здравоохранения Бухарской области, женщина, проживавшая в Каракульском районе, была госпитализирована в перинатальный центр Бухары 12 декабря 2024 года с симптомами сильной простуды, высокой температурой, излитием околоплодных вод и общей слабостью.
Беременность пациентки протекала на фоне анемии, а на 14-й неделе беременности она перенесла операцию по удалению эхинококковой кисты печени. После комплексного обследования, включая консультации пульмонолога и терапевта, у женщины диагностировали правостороннюю бронхопневмонию и трахеобронхит.
Как проходили роды
13 декабря у пациентки снова поднялась температура, ей был назначен парацетамол. После проведения врачебного консилиума было решено продолжить наблюдение за состоянием роженицы. Затем начались схватки, родилась девочка весом 4,1 кг и ростом 53 см.
Для профилактики послеродовых осложнений женщине была введена окситоцин, однако вскоре у пациентки началось послеродовое кровотечение и развилась гипотония матки. Ее состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали эмболию околоплодными водами, что привело к острой дыхательной недостаточности, кардиопульмональному шоку и отеку легких.
Попытки спасти жизнь и причины смерти
Женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а врачи провели комплекс реанимационных мероприятий, которые продолжались более 40 минут. Несмотря на все усилия, была зафиксирована биологическая смерть. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала эмболия околоплодными водами.
Результаты служебной проверки
Минздрав сообщил, что по данному случаю была проведена служебная проверка с участием специалистов профильных медицинских учреждений. В ходе проверки выявлены ошибки и недостатки в ведении медицинской документации, однако критических нарушений в процессе оказания медицинской помощи зафиксировано не было.
По итогам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены заведующий 2-го родильного отделения и лечащий акушер-гинеколог. На них наложено штрафное взыскание в размере 30% от среднемесячной зарплаты, а также принято решение об их ротации на другие должности.