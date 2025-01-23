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В Самаре второго хулигана, нападавшего на депутата, взяли под стражу

В Самаре задержали подозреваемых в нападении на депутата.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре стало известно о нападении на депутата Кировского райсовета Сергея Турусина. Двух подозреваемых задержали сотрудники правопорядка.

— В отношении второго обвиняемого в хулиганстве и групповом нападении взяли под стражу на 2 месяца. Он будет находиться под арестом до 21 марта 2025 года, — сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Напомним, мужчины напали на депутата, когда тот приехал защищать свою знакомую. Женщина пыталась помочь своему соседу, который стал жертвой в конфликте. Подозреваемые бросались на женщину, а после стали бить стекла и царапать кузов автомобиля депутата. Уголовным делом заинтересовался председатель следственного комитета РФ.

СК