Экс-начальник отдела полиции Ставрополя получил срок за взятку

По данным СК, в июле 2023 года женщина, проходившая проверку в отделе полиции № 3 по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и разбоя, обратилась за «помощью в смягчении наказания» к знакомому начальника отдела. Мужчина, выступивший посредником, получил от нее 100 тысяч рублей за подтверждение договоренности. Затем осужденный, через этого посредника, сообщил женщине, что для окончательного «решения вопроса» ему необходимо передать еще 2 миллиона 550 тысяч рублей. В рамках оперативного эксперимента женщина передала взятку. Посредник был задержан оперативными сотрудниками.