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В Уфе 28-летний мужчина выстрелил в оппонента во время ссоры

В Уфе 28-летний мужчина выстрелил в оппонента во время ссоры.

В Уфе мужчина применил во время конфликта травматическое оружие. Как сообщает telegram-канал «Новости МВД Башкортостана», в дежурную часть седьмого отдела полиции столицы поступила информация от медицинского учреждения.

Медики сообщили, что к ним обратился мужчина с телесными повреждениями. Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали для установления всех обстоятельств.

Выяснилось, что возле остановки «Микрорайон Северный-Посадский» между горожанами вспыхнула ссора на почве личных неприязненных отношений.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в причинении телесных повреждений. Им оказался 28-летний житель Уфы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Травматический пистолет изъят. Расследование уголовного дела продолжается.