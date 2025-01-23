В Уфе 28-летний мужчина выстрелил в оппонента во время ссоры.

В Уфе мужчина применил во время конфликта травматическое оружие. Как сообщает telegram-канал «Новости МВД Башкортостана», в дежурную часть седьмого отдела полиции столицы поступила информация от медицинского учреждения.
Медики сообщили, что к ним обратился мужчина с телесными повреждениями. Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали для установления всех обстоятельств.
Выяснилось, что возле остановки «Микрорайон Северный-Посадский» между горожанами вспыхнула ссора на почве личных неприязненных отношений.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в причинении телесных повреждений. Им оказался 28-летний житель Уфы.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Травматический пистолет изъят. Расследование уголовного дела продолжается.