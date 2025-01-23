Обвиняется в хищении более 2,8 млн рублей: за что арестовали экс-заместителя главы минздрава Калининградской области

По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года чиновница вступила в сговор с начальником отдела по организационной и контрольной работе минздрава и с двумя другими лицами. Одного из них фиктивно трудоустроили в ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» на должность замначальника отдела по работе с обращениями граждан. На самом деле злоумышленник не планировал выполнять свои обязанности. Позже его таким же путём «устроили» на работу по совместительству (0,5 ставки) на должность ведущего юрисконсульта этого же отдела.