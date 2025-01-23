Обвиняется в хищении более 2,8 млн рублей: за что арестовали экс-заместителя главы минздрава Калининградской области

Экс-заместитель главы регионального минздрава Анна Попова, которую арестовали на два месяца, обвиняется в хищении более 2,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда в четверг, 23 января.
По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года чиновница вступила в сговор с начальником отдела по организационной и контрольной работе минздрава и с двумя другими лицами. Одного из них фиктивно трудоустроили в ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» на должность замначальника отдела по работе с обращениями граждан. На самом деле злоумышленник не планировал выполнять свои обязанности. Позже его таким же путём «устроили» на работу по совместительству (0,5 ставки) на должность ведущего юрисконсульта этого же отдела.
С 16 декабря 2020 года по 24 сентября 2024 года ему с расчётных счетов учреждения перевели более 2 800 000 рублей. Всю сумму преступная четвёрка потратила. Ущерб министерству здравоохранения региона причинён в особо крупном размере.
В отношении Поповой в рамках расследования дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») вынесли решение о заключении под стражу. Таким образом, она не сможет уничтожить улики, надавить на свидетелей или ещё как-то помешать расследованию. Постановление не вступило в законную силу. В суде на рассмотрении находится ходатайство следователя о заключении под стражу ещё одного фигуранта дела.
Попова останется под арестом до 24 марта.