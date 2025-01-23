«Не довезли до больницы». Под Волгоградом попал в ДТП школьный автобус

На трассе в Октябрьском районе столкнулись легковая иномарка и школьный автобус. Один ребенок скончался. Что происходит в настоящее время на 88-м километре автодороги «Волгоград — Котельниково — Сальск», выяснял vlg.aif.ru.
ДТП на трассе.
Об аварии в третьем часу дня сообщили в региональной полиции.
«Около 14.00 в Октябрьском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса ПАЗ. На место аварии выехали руководители региональной Госавтоинспекции и эксперты-автотехники, работают следователи главка и следственно-оперативная группа Октябрьского отдела МВД», — говорилось в Telegram.
Десять минут спустя появилась новая информация — вторым участником аварии на трассе «Волгоград — Котельниково — Сальск» стал иностранный легковой автомобиль Hyundai-IX35.
А ровно в 15.00 пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области сообщила трагическое известие — один из детей, находившихся в школьном автобусе, погиб.
Спасти не удалось.
По поручению главы региона Андрея Бочарова была создана рабочая группа. На место трагедии выехала заместитель губернатора Лариса Савина. Там уже находился прокурор Октябрьского района Тимофей Занин.
Стало известно, что автобус, закрепленный за Шелестовской средней школой, ехал по привычному для себя маршруту — развозил детей по домам после занятий, когда произошло столкновение с иномаркой.
Как только стало известно о случившемся, к месту аварии немедленно выдвинулись десяток карет скорой медицинской помощи. Пострадавших ребят стали развозить по окрестным больницам. Один из них — 10-летний мальчик — не доехал. Несмотря на усилия бригады медиков, он скончался по пути в медучреждение.
Четверо в больнице.
В готовность привели санитарную авиацию. К вылету приготовились реаниматологи.
«На данный момент, судя по информации, которая поступает от рабочей группы, в стационаре находятся два мальчика, обоим по 10 лет, и две девочки — им 14 и 15», — подтверждают в пресс-службе администрации региона.
В Октябрьский район выдвинулась бригада врачей из областных клиник. В ее составе — реаниматолог, детский хирург и травматолог.
Причина аварии пока не называется — ее выясняют полицейские. Местные жители пишут в соцсетях, что иномарка врезалась в автобус, догнав его на полной скорости.
Это, увы, не первая авария со школьным автобусом в Волгоградском области. Так, в октябре 2014 года на 27 километре дороги Урюпинск — хутор Первомайский 48-летний водитель ПАЗа пошел на обгон и столкнулся с фронтальным погрузчиком. Пострадали ученики второго и третьего классов Салтынской средней школы.
А в октябре 2023-го школьный автобус переехал 10-летнего школьника в Быковском районе. Спасти ребенка не удалось.