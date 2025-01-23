«Не довезли до больницы». Под Волгоградом попал в ДТП школьный автобус

Как только стало известно о случившемся, к месту аварии немедленно выдвинулись десяток карет скорой медицинской помощи. Пострадавших ребят стали развозить по окрестным больницам. Один из них — 10-летний мальчик — не доехал. Несмотря на усилия бригады медиков, он скончался по пути в медучреждение.