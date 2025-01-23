Двух чиновниц задержали после обысков в воронежском министерстве ЖКХ

По данным «Ъ-Черноземье», в уголовном деле речь идет о крымской компании ООО «Альфа», зарегистрированной в конце 2021 года и ныне недействующей. Фирма, согласно Kartoteka.ru, принадлежала Анастасии Мифтахутдиновой. В 2022 году «Альфа» получила госконтракт от на тот момент департамента ЖКХ региона на выполнение научно-исследовательской работы для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов для жилого и общественного фондов. По результатам исследования чиновники установили соответствующие нормативы. В прошлом году Воронежский облсуд признал нормативы для общественного фонда недействующими. Как оказалось, в результатах работы подрядчика отсутствовали достоверные данные о массе и объеме отходов по каждому объекту, выбранному в качестве объекта исследования.