Жительница Уфы отдала мошенникам 4,5 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, женщина рассказала своей жертве хорошо подготовленную легенду и заставила в нее поверить. По ее словам, она работает в торговле и привозит одежду из-за рубежа, однако сейчас она испытывает трудности с тем, чтобы вывести деньги с иностранного счета. Она попросила уфимку помочь и заверила, что все будет в порядке.