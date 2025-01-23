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Жительница Уфы отдала мошенникам 4,5 млн рублей

На протяжении пяти месяцев уфимка вносила личные накопления на счета аферистов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 60-летняя пенсионерка стала жертвой новой знакомой, которая выманила у нее 4,% млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, женщина рассказала своей жертве хорошо подготовленную легенду и заставила в нее поверить. По ее словам, она работает в торговле и привозит одежду из-за рубежа, однако сейчас она испытывает трудности с тем, чтобы вывести деньги с иностранного счета. Она попросила уфимку помочь и заверила, что все будет в порядке.

— На протяжении пяти месяцев жительница Уфы вносила личные накопления, однако в ответ поступали лишь отговорки. Обман раскрылся, когда средства закончились, а счет, на который должны были поступить деньги, оказался заблокирован, — рассказали в ведомстве.

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