В Гомеле пьяный водитель под Новый год попал в жесткое ДТП, где погибла его жена

Пьяный гомельчанин попал в жесткое ДТП ночью под Новый год, в котором погибла его жена. Подробности рассказали в Службе информации прокуратуры Гомельской области.
Смертельная авария произошла в ночное время 31 декабря 2024-го. Установлено, что, будучи пьяным, 33-летний гомельчанин сел за руль «Фольсвагена Гольф», в машине была еще его жена. Проезжая по улице Богдана Хмельницкого в областном центре, водитель не справился с управление и врезался в осветительную мачту. Жена мужчины умерла от травм на месте ДТП.
Фигуранту инкриминируют нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси). С санкции прокуратуры гомельчанина заключили под стражу.
Известно, что мужчину раньше неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе дважды за пьяное вождение.
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