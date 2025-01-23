В Гомеле пьяный водитель под Новый год попал в жесткое ДТП, где погибла его жена

Смертельная авария произошла в ночное время 31 декабря 2024-го. Установлено, что, будучи пьяным, 33-летний гомельчанин сел за руль «Фольсвагена Гольф», в машине была еще его жена. Проезжая по улице Богдана Хмельницкого в областном центре, водитель не справился с управление и врезался в осветительную мачту. Жена мужчины умерла от травм на месте ДТП.