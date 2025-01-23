Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Ростовской области столкнулись три машины, есть пострадавшие

Водитель и пассажир «ВАЗа» пострадали в ДТП с легковушками в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области столкнулись три легковые машины. В этой аварии пострадали два человека, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла днем 22 января на трассе Котельниково — Песчанокопское. Предварительно, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21101» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Kia Rio. После этого иномарка по инерции зацепила попутный «ВАЗ-21140».

— В результате в больницу с травмами попали водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21101». Причины и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции, — отметили в Госавтоинспекции.

Автолюбителей просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.