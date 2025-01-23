На трассе в Ростовской области столкнулись три машины, есть пострадавшие

На трассе в Ростовской области столкнулись три легковые машины. В этой аварии пострадали два человека, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла днем 22 января на трассе Котельниково — Песчанокопское. Предварительно, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21101» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Kia Rio. После этого иномарка по инерции зацепила попутный «ВАЗ-21140».
— В результате в больницу с травмами попали водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21101». Причины и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции, — отметили в Госавтоинспекции.
Автолюбителей просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.