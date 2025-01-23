Экс-замминистра здравоохранения Калининградской области арестовали

По данным следственных органов, в период с октября по декабрь 2020 года Попова, будучи заместителем министра здравоохранения, в сговоре с рядом лиц организовала фиктивное трудоустройство гражданина в «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» на должность замначальника отдела по работе с обращениями граждан. В действительности «трудоустроенный» не намеревался исполнять должностные обязанности. Позже он также был «устроен» на работу по совместительству (0,5 ставки) на должность ведущего юрисконсульта этого же отдела.