Экс-замминистра здравоохранения Калининградской области арестовали

«Постановлением суда в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 марта 2025 года», — говорится в сообщении.
По данным следственных органов, в период с октября по декабрь 2020 года Попова, будучи заместителем министра здравоохранения, в сговоре с рядом лиц организовала фиктивное трудоустройство гражданина в «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» на должность замначальника отдела по работе с обращениями граждан. В действительности «трудоустроенный» не намеревался исполнять должностные обязанности. Позже он также был «устроен» на работу по совместительству (0,5 ставки) на должность ведущего юрисконсульта этого же отдела.
С 16 декабря 2020 года по 24 сентября 2024 года с расчетных счетов Минздрава области на его счета были переведены свыше 2,8 млн рублей. Этими средствами по своему усмотрению воспользовались участники махинации, включая экс-замминистра здравоохранения региона. В суде находится ходатайство об аресте второго фигуранта этого дела. Под стражу уже отправлен один из фигурантов, еще одному запрещены определенные действия.