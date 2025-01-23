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Экс-главе воронежской Россоши грозит тюремный срок

В региональной прокуратуре утверждено обвинительное заключение.

Источник: Комсомольская правда

По информации следствия, с 2010-го по 2015-й годы глава города Россошь обманным путем незаконно оформил на себя и своего отца право собственности на два земельных участка. Об этом сообщает пресс-служба Воронежской прокуратуры. В результате городскому бюджету был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 5,7 миллиона рублей.

В прокуратуре области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Теперь в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) 53-летнему экс-чиновнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Прокуратура