Экс-главе воронежской Россоши грозит тюремный срок

По информации следствия, с 2010-го по 2015-й годы глава города Россошь обманным путем незаконно оформил на себя и своего отца право собственности на два земельных участка. Об этом сообщает пресс-служба Воронежской прокуратуры. В результате городскому бюджету был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 5,7 миллиона рублей.