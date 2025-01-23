Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор рассказал о пострадавших в ДТП под Волгоградом школьниках

Глава волгоградского региона Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию с дорожно-транспортным происшествием в Октябрьском районе, где в аварию попал школьный автобус.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

«О столкновении автобуса Шелестовской школы и легкового автомобиля стало известно около двух часов дня 23 января. ДТП случилось на трассе 18К1 “Волгоград — Сальск”. В автобусе находились 19 детей, сопровождающий их педагог и водитель», — уточнил губернатор.

Несмотря на то, что на место немедленно направили бригады скорой помощи, одного ребенка спасти не удалось — погиб 10-летний мальчик, он скончался по дороге в больницу.

В Октябрьской ЦРБ на данный момент медики оказывают помощь семи пострадавшим — шести детям и одному взрослому. 10-летнего школьника переводят из реанимационного отделения районной больницы в седьмую больницу Волгограда. За состоянием пациентов продолжают наблюдение медики.

«Ситуацию оставляю на личном контроле. Мной даны поручения оказать необходимую помощь и поддержку пострадавшим и установить обстоятельства случившегося, а также провести ведомственную проверку», — подтвердил Андрей Бочаров.

Подробности трагедии в нашем материале.