Губернатор рассказал о пострадавших в ДТП под Волгоградом школьниках

«О столкновении автобуса Шелестовской школы и легкового автомобиля стало известно около двух часов дня 23 января. ДТП случилось на трассе 18К1 “Волгоград — Сальск”. В автобусе находились 19 детей, сопровождающий их педагог и водитель», — уточнил губернатор.
Несмотря на то, что на место немедленно направили бригады скорой помощи, одного ребенка спасти не удалось — погиб 10-летний мальчик, он скончался по дороге в больницу.
В Октябрьской ЦРБ на данный момент медики оказывают помощь семи пострадавшим — шести детям и одному взрослому. 10-летнего школьника переводят из реанимационного отделения районной больницы в седьмую больницу Волгограда. За состоянием пациентов продолжают наблюдение медики.
«Ситуацию оставляю на личном контроле. Мной даны поручения оказать необходимую помощь и поддержку пострадавшим и установить обстоятельства случившегося, а также провести ведомственную проверку», — подтвердил Андрей Бочаров.
Подробности трагедии в нашем материале.