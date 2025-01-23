В акватории Черного моря на Кубани нет признаков наличия новых пятен мазута

КРАССНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Инспекторы ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю обследовали более 100 кв. км акватории Черного моря на участке от Утриша под Анапой до порта Тамани на наличие нефтяной маслянистой пленки и фрагментов мазута в воде на разной глубине, новых пятен мазута не обнаружено. Об этом сообщил начальник центра ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю Игорь Шумицкий.