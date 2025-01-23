В акватории Черного моря на Кубани нет признаков наличия новых пятен мазута

«Обследовали акваторию Черного моря на предмет разлива мазута. Задача выполнена в полном объеме. Каких-либо признаков мазута не обнаружили», — говорится в заявлении Шумицкого, опубликованном в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
По данным оперштаба, инспекторы обследовали акваторию от Утриша до порта Тамани. «Они обследовали более 100 кв. км. Осматривали поверхность воды на предмет нефтяной маслянистой пленки. Также проверяли, нет ли фрагментов мазута в толще воды на разной глубине», — говорится в сообщении.