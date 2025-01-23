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В акватории Черного моря на Кубани нет признаков наличия новых пятен мазута

КРАССНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Инспекторы ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю обследовали более 100 кв. км акватории Черного моря на участке от Утриша под Анапой до порта Тамани на наличие нефтяной маслянистой пленки и фрагментов мазута в воде на разной глубине, новых пятен мазута не обнаружено. Об этом сообщил начальник центра ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю Игорь Шумицкий.

Источник: Александр Черных, Коммерсантъ

«Обследовали акваторию Черного моря на предмет разлива мазута. Задача выполнена в полном объеме. Каких-либо признаков мазута не обнаружили», — говорится в заявлении Шумицкого, опубликованном в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

По данным оперштаба, инспекторы обследовали акваторию от Утриша до порта Тамани. «Они обследовали более 100 кв. км. Осматривали поверхность воды на предмет нефтяной маслянистой пленки. Также проверяли, нет ли фрагментов мазута в толще воды на разной глубине», — говорится в сообщении.

экология