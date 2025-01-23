На бильярдную компанию Леонида Якубовича подали в суд

Организацию «Бильярдная мануфактура “Барсков и К°” Якубович основал вместе со своим знакомым Игорем Барсковым в 2005 году. Телеведущему принадлежит 24%. Компания Аркадьевича арендовала помещение у Северо-западного территориального управления имущественных отношений Минобороны. Однако условия договора по аренде контора нарушила: в конце декабря на “Бильярдную мануфактуру” подали в суд, потребовав компенсации.
По нашим данным, по последней отчётности компания понесла убытки — ушла в минус на 281 тысячу рублей. Леонид Аркадьевич — страстный поклонник игры в бильярд, ведущий участвовал в турнирах по игре в бильярд. В беседе с SHOT Леонид Аркадьевич заявил, что у него якобы никогда не было никакой бильярдной компании.