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21-летний водитель «УАЗа» пострадал в ДТП с иномаркой в Ростовской области

На трассе в Ростовской области после ДТП опрокинулся автомобиль «УАЗ».

Источник: Комсомольская правда

В ДТП на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск пострадал водитель «УАЗа», сообщают в управлении Госавтоинспекции России по Ростовской области.

По данным ведомства, авария произошла 21 января. Предварительно, 59-летний мужчина за рулем иномарки Hyundai Creta не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «УАЗ 3151». После этого автомобиль повышенной проходимости опрокинулся, а его 21-летний водитель получил травмы.

Пострадавшего увезли в больницу с места происшествия.

Напомним, ранее на трассе в Ростовской области при столкновении трех машин пострадали два человека.