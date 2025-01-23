21-летний водитель «УАЗа» пострадал в ДТП с иномаркой в Ростовской области

По данным ведомства, авария произошла 21 января. Предварительно, 59-летний мужчина за рулем иномарки Hyundai Creta не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «УАЗ 3151». После этого автомобиль повышенной проходимости опрокинулся, а его 21-летний водитель получил травмы.